Des arbres en moins, des moutons en plus pour favoriser les pelouses calcaires dans la carrière d’Ampsin

"Il y a des robiniers qui ont été plantés à la fin de l’exploitation sans vraiment de logique, note Nicolas Delhaye, responsable au DNF. Mais c’est une essence invasive qui a tendance à coloniser tout l’espace."

Lézards, couleuvres et moutons

Or, au nord de la grande fosse d’extraction, un talus en pente douce, exposé au sud, est idéal pour l’épanouissement de pelouses calcaires. "C’est à cet endroit, sur une surface d’environ 2,5 ha, qu’on intervient, poursuit l’agent du DNF. Ce type de biotope est assez rare en Région wallonne, raison pour laquelle il est important de le préserver."

Les pelouses calcaires permettent, en effet, l’épanouissement de toute une flore intéressante pour la biodiversité. "Notamment des orpins et toute une série de fleurs favorables aux papillons, détaille Nicolas Delhaye. Enfin, c’est aussi un site favorable à la présence de petits reptiles tels que le lézard ou la couleuvre coronelle. On mène d’ailleurs un programme de réimplantation de cette espèce là-bas."

Le travail passe aussi par la pose d’une clôture sur cette partie de l’ancienne carrière. De manière à pouvoir y faire paître une trentaine de moutons qui assureront ainsi l’entretien naturel du site.

Mais cela ne signifie pas pour autant que les pelouses calcaires vont revenir du jour au lendemain. "On pourrait voir déjà certaines fleurs et herbes repousser cette saison mais, sinon, il faudra quand même attendre un peu et vérifier que les souches d’arbres abattus ne reprennent pas", conclut l’agent du DNF.