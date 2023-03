L'Amaytoise Laura, modiste, s'est spécialisée dans les coiffes

"U ne coiffe finit la toilette, la tenue, c’est élégant, porter une coiffe a de la prestance." Jehaytoise, Laura Delairesse est modiste. Elle crée des chapeaux mais, surtout, des coiffes et s’est spécialisée dans les mariages. Ses créations peuvent être portées à la fois par la mariée et par les demoiselles d’honneur et les dames de la suite. Qu’est-ce qui différencie un chapeau d’une coiffe ? "Un chapeau est impossible à garder toute la journée, explique la Jehaytoise. Un chapeau est enlevé lors des repas, pendant que la personne mange, elle est alors décoiffée. Une coiffe, elle, peut être portée absolument toute la journée. Elle tient dans les cheveux à l’aide d’un peigne. C’est souvent la coiffeuse ou le coiffeur qui se charge de l’y placer." Lorsqu’elle crée ses coiffes, Laura Delairesse laisse place à son imagination. "Les coiffes font la part belle à plus de fantaisies, à beaucoup plu de créativité." La modiste fait du sur-mesure et fabrique ses coiffes en sisal, en crin. Des coiffes qu’elle peut garnir ensuite avec des plumes, de la voilette, des perles de couleur ou de cultures, des strasses, de la dentelle, du cristal et même des Swarovski. "Je crée les coiffes en fonction de la tenue, de sa couleur, des accessoires comme les sacs, les bijoux…" L’âge de la personne qui la portera entre aussi en compte.