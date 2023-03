Disparition inquiétante: l’Amaytois Raphaël Weidner a donné signe de vie

Pour rappel, entre le mardi 21 mars à 20h et le jeudi 23 mars à 10h34, l’Amaytois de 44 ans, a quitté à pied son domicile situé rue des Quatre Vents à Amay. "Il n’a pas pris son portefeuille, ni son smartphone, ni sa voiture", s’inquiétait sa maman sur son profil Facebook.

Selon les témoignages de ses proches, l’homme ne semblait pas au mieux de sa forme au moment de sa disparition. Le fait qu’il soit parti en laissant ses effets personnels sur place a évidemment éveillé les plus grandes craintes chez ses proches ! Ces derniers ont partagé en nombre des appels à témoins sur les sites de socialisation pour tenter de retrouver sa trace.

Avec des maîtres-chiens

Ils ont signalé sa disparition à la police. Ils ont également arpenté les environs de l’endroit de sa disparition en espérant voir un signe de son passage ou de sa présence. La police fédérale a lancé un appel à témoins vendredi. Et ce samedi matin, des maîtres-chiens se sont déplacés pour chercher sur la zone de disparition. Les chiens ont commencé leur travail à partir de la maison du disparu. "Le résultat montrait un intérêt pour le quai numéro 2 de la gare d’Ampsin donc en direction de Namur", expliquait un de ses amis qui a assisté aux recherches par les autorités. "Le premier chien n’a pas été plus loin que la place d’Ampsin… Le deuxième chien a suivi le même trajet et a pris la direction de la gare. Raphaël aurait pris le train en direction de Huy et Namur a priori", écrivait un ami.

Malgré ces traces, l’inquiétude était encore grande pour ses proches qui ignoraient tout de ce qu’il avait décidé de faire. "Difficile d’être sûr à 100% car un chien pisteur peut perdre une trace et est vite fatigué de pister."

C’est aux environs de 15h heures ce samedi que des messages rassurants sont apparus sur les réseaux sociaux. "Il y aurait eu un contact avec une connaissance", indique la police d’Amay, confirmant les informations du bourgmestre de la commune. "Il aurait téléphoné pour dire qu’il se portait bien et qu’il allait revenir la semaine prochaine." Les proches de Raphaël Weidner sont particulièrement rassurés d’avoir enfin la confirmation qu’il est en bonne santé après plusieurs jours de disparition sans donner de nouvelles.