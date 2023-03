Entre le mardi 21 mars à 20h et le jeudi 23 mars à 10h34, l’homme a quitté à pied son domicile situé rue des Quatre Vents à Amay. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Raphaël mesure environ 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a les yeux bruns, les cheveux gris (poivre et sel) coupés court et pourrait être mal rasé. Au moment de sa disparition, il pourrait porter un pantalon noir en jeans.

L’appel est diffusé à la demande du parquet de Liège, division Huy ce vendredi. Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, prenez contact avec la police par mail (avisderecherche@police.belgium.eu) ou via le numéro gratuit 0800 30 300.