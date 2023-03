Et ce piquet de grève, il restera en place au moins jusqu’à mardi, date à laquelle se tiendra le prochain conseil d’entreprise. "On attend de voir ce qui en ressortira. Et même si on décide d’arrêter la grève, on ne pourra pas ouvrir le magasin tout de suite. Il faudra d’abord qu’on passe les commandes et qu’on réceptionne les différents produits."

Des sandwichs et du chocolat

Même si la situation n’est évidemment pas simple, "c’est dommage d’en être arrivé là", les travailleurs du Delhaize peuvent compter sur le soutien des clients, qui ne cesse de croître. "Ça fait chaud au cœur. On reçoit parfois des chocolats. Deux jeunes, qui tiennent une boulangerie à Ampsin, nous ont aussi apporté des sandwichs et du coca.".