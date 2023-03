Amay: la chaussée Roosevelt laissée libre le jour du marché

Des travaux de renouvellement des conduites de gaz par la société Aquaflux sont en cours dans le centre d’Amay. Sont en chantier: la rue de l’Industrie et la place Gustave Rome. Ce qui a amené les autorités locales à prendre plusieurs mesures de circulation temporaires du 13 mars au 31 mai. On relèvera notamment une vitesse limitée à 30 km/h dans les rues (complètes ou en partie) de l’Industrie, de l’Hôpital, de la Liberté, Joseph Wauters et place Gustave Rome ; une interdiction d’accès dans les deux sens (excepté circulation locale) place Gustave Rome entre ses carrefours formés avec la rue de l’Industrie et la rue Joseph Wauters ; une interdiction d’arrêt et de stationnement rue de l’Industrie (entre les carrefours avec la rue de l’Hôpital et la place Gustave Rome) et place Gustave Rome ; l’établissement de la circulation en sens unique en direction de Huy, place Gustave Rome (côté gare) et rue de l’Industrie et, enfin, l’interdiction de circuler en direction de Liège.