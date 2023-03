Amay a fait une standing ovation à Jean-Pierre Dardenne et à son acteur Pablo

Un ancrage local

La salle de cinéma d’Amay était bien remplie ce jeudi soir. Tous les spectateurs sont venus visionner le film Tori et Lokita (Joely Mbundu). Avec ce long-métrage, les frères Dardenne s’inscrivent dans un cinéma réaliste, humain et touchant sur la problématique de la clandestinité dans notre pays.

Au moment où les lumières se rallument, l’émotion est palpable, bon nombre de spectateurs ne peuvent retenir leurs larmes. Dès l’entrée du réalisateur et de l’acteur dans la salle, une standing ovation met à l’honneur leur travail et la réussite de cette œuvre cinématographique belge.

Pour réaliser ce film, les frères Dardenne ont découvert le jeune acteur Pablo Schils, dans son école à Seraing (il avait 12 ans au moment du tournage). "J’étais dans la cour avec des amis, on est venu nous proposer de nous rendre au casting. Quand j’ai lu le scénario, mes parents m’ont aidé à comprendre certaines choses, car ce n’est pas un film très joyeux. J’ai dit oui parce que j’avais envie et c’était vraiment une expérience exceptionnelle", se réjouit le jeune acteur.

Un public conquis

Après la projection, de nombreux spectateurs ont pris la parole afin de discuter avec Jean-Pierre Dardenne et Pablo Schils, tous étaient conquis. "Votre film est bouleversant, merci beaucoup", a lancé une spectatrice. Ce qui ressort des commentaires sur le film est l’émotion qu’il dégage. Une spectatrice s’est même interrogée sur les impacts d’une telle œuvre. "Est-ce que ça peut avoir un impact sur une prise en charge plus bienveillante de ces situations ?" Les questions sont intéressantes, et les réponses également. "Nous allons projeter le film fin mai au Parlement européen, certains députés souhaitent soumettre une modification de la loi qui oblige les enfants qui n’ont pas leur papier et vont avoir 18 ans de quitter le pays. Ils pensent que le film peut rassembler des députés."