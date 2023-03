Il avait volé un véhicule de la Ville de Huy pour commettre un vol à Amay

Condamné à 12 mois de prison parce qu’il ne s’était pas présenté à la première audience, il est venu s’expliquer devant le juge ce jeudi. "Je travaillais à ce moment-là dans une brasserie à Wanze et mon patron ne me payait pas, tente-t-il de se justifier. Je ne raisonnais plus logiquement, j’ai fait n’importe quoi. J’ai utilisé le véhicule pour aller faire la bêtise et j’en ai siphonné le carburant. J’ai dit au départ à la police que la clé était sur le tableau de bord dans le véhicule pour minimiser les choses mais la clé était bien par terre, à côté du véhicule."

L’homme explique aussi s’être rangé depuis. "Je travaille à gauche et à droite, au noir. J’espère que c’est la dernière fois que je me retrouve devant un tribunal." Son casier judiciaire, qui n’a plus bougé depuis 2019, laisse en effet penser que le prévenu s’est assagi. Ce qui a fait dire à la procureure de division, Brigitte Leroy, qu’elle ne s’opposerait dès lors pas à une peine de travail à titre principal. L’homme, admettant avoir lésé la Ville de Huy et le commerce amaytois, est quant à lui allé dans le même sens. "Je préférerais être utile, oui."

Jugement le 6 avril.