Vingt ans de scène pour les Aquoibonistes, troupe engagée d'Amay

Tout a commencé début des années 2000 avec l’envie de Ginette Matagne de créer sa propre troupe de théâtre. Professeure de diction et de déclamation à l’Académie d’Amay, la dame est entrée dans ce projet avec toute cette passion qui la détermine et qu’elle aime transmettre.

"J’ai toujours eu envie de chanter, de danser, indique Ginette Matagne, cette volonté de créer ma propre troupe est venue de là. Puis, tout s’est dessiné dans ma tête."

Si chaque spectacle peut compter sur la participation d’autres passionnés comme des comédiens, des chanteurs, des danseurs ou même des musiciens, Ginette Matagne reste la seule dans le noyau. Comprenez que la troupe fonctionne avec des artistes qui changent en fonction des besoins du spectacle.

"Quand je trouve un sujet qui m’intéresse, j’ai envie de le défendre, de me battre pour lui, indique-t-elle, je cherche alors les personnes qui pourront intégrer ce projet. On ne retrouve donc pas toujours les mêmes artistes au fil des pièces." Ce qui est le cas notamment pour la troupe "Les Ainsi soient-ELLES", un ensemble de femmes, issues des Aquoibonistes, toutes engagées dans le combat pour les droits de la femme.

Vingt ans de scène, ce sont aussi des souvenirs qu’aime évoquer l’Amaytoise. "On est chaque fois une équipe formidable, confie-t-elle, les gens s’entendent bien. C’est passionnant, on fait de superbes rencontres au niveau de l’humain, on se bat avec nos moyens pour des causes importantes."

Si le répertoire des Aquoibonistes reste lourd de sens, certains spectacles revêtent malgré tout une couche plus légère. Ce qui est le cas pour les cabarets sur le thème des années folles et, en préparation, celui qui évoquera les années yéyé. "Mais cela reste des époques intéressantes au niveau musical."

Samedi, pour marquer le coup de ces deux décennies, un repas était organisé avec en toile sonore, des reprises d’Elvis, de Johnny tandis que le Jazz4Fun Quartet interprétait son répertoire de standards.