Un restaurant éphémère sur le thème du printemps pour un mois à la Paix Dieu à Amay

"Cela s’est bien passé même s’il faut encore huiler les rouages entre les équipes qui travaillent pour la première fois ensemble, confie le patron. Je n’ai que de bons échos sur notre menu symboliquement intitulé Ostara en référence au printemps dans la culture païenne. L’idée est de travailler uniquement avec des produits de qualité en provenance de fournisseurs locaux comme la ferme Schalenbourg à Donceel, la boulangerie Liemans à Amay, l’Artisan du café à Verlaine ou encore la Ferme du Culot à Saint-Georges. Pour les légumes, je fais confiance au fournisseur de mon père épicier. Notre chef en cuisine, un Français, ne travaille que du frais du jour. On vise la qualité."

Trois à quatre restaurants éphémères par an

Pareil du côté de la carte des vins (28 € à 45 €) en provenance de petits vignerons français. "On ne veut pas tuer la clientèle avec des tarifs exorbitants. On veut que l’expérience soit accessible au plus grand nombre. C’est 42 € pour le menu trois services, plus la mise-en-bouche."

L’ambition de Carlo est de proposer trois à quatre restaurants éphémères par an en province de Liège. "On a des idées mais il faut trouver des endroits originaux pour en faire à chaque fois une expérience insolite avec un menu unique. C’est un concept qui n’est pas encore bien connu en province de Liège. Nous reviendrons à la Paix Dieu en juin avec un autre menu. Ensuite, nous verrons." L’Ode des sens (capacité de 100 couverts) ouvre du jeudi au lundi en soirée (19h) et, en plus, à midi le vendredi et le dimanche.

0471/42 31 12 et page Facebook "Ode des sens"