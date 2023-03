Les frères Dardenne seront présents au cinéma Les Variétés à Amay pour la projection de "Tori et Lokita"

C’est la première fois que les frères Dardenne, originaires d’Engis, feront escale au centre culturel d’Amay et plus précisément au cinéma Les Variétés. Ce jeudi, les deux réalisateurs multiprimés seront présents à l’occasion de la projection de leur dernier long-métrage, "Tori et Lokita". "Cette séance s’inscrit dans le cadre du ciné-club organisé en partenariat avec la Maison de la laïcité", explique la chargée de communication du centre culturel d’Amay, Axelle Fuks.