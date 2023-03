Une infirmière agressée alors qu’elle faisait sa tournée à Amay

Delphine n’a vraiment pas apprécié le comportement des jeunes. "Je leur ai dit qu’ils n’étaient vraiment pas sympas et je les ai insultés." Alors qu’elle était en train de tenter de prendre la fuite, un des jeunes l’a regardée de travers. "Il m’a fixé méchamment et j’ai soutenu son regard. En me tournant pour ouvrir la porte, il a sorti un objet qu’il a brandi. Je pense que c’était une lame ou un couteau." L’infirmière n’a pas demandé son reste. Elle s’est enfuie. "Je me suis réfugiée dans ma voiture. Je suis sous le choc à la suite de cet événement."

Cela fait douze ans que Delphine consacre sa vie à soigner les autres. Elle a d’abord travaillé dans des maisons de retraite et des hôpitaux avant de devenir infirmière à domicile depuis dix ans. Elle n’avait jamais été victime d’une telle agression. "Je suis vraiment déçue de la méchanceté de certaines personnes. Je suis tellement choquée. Je n’ai jamais eu de problème avec aucun de mes patients. Le pire, c’est que je dois continuer de me rendre sur place plusieurs fois par jour. Je ne suis pas rassurée, mais je n’ai pas le choix. Je dois m’occuper de mes patients." Les autorités ont été averties des faits. L’enquête suit son cours. Malgré ce douloureux épisode, Delphine continuera de consacrer son temps et son énergie à son métier et ses patients. "Les patients sont attachants. Je ne me vois pas faire autre chose. On est appelé jour et nuit, mais j’adore mon métier. Je continuerai à faire mon métier avec autant de passion. Je suis amoureuse de mon époux et de mon travail", termine-t-elle.