Les festivités du carnaval d'Amay se sont terminées avec l'enterrement de Mitchi Péket

Mort d’avoir consommé abusivement de sa boisson préférée, le péket, Mitchi a été enterré une fois de plus vendredi soir. Dans l’histoire, s’il est un vieil Ampsinois, Mitchi Péket est aussi un groupe carnavalesque amaytois. Vendredi, ses plus fidèles amies et amis ont beaucoup pleuré… de rire à son enterrement ! Plus de 110 personnes s’étaient donné rendez-vous au gymnase communal, point de départ de ses funérailles. "Cinq étapes attendaient les participants", explique Jessica Jamart, à la fois secrétaire et présidente faisant fonction de ce groupe Les Mitchi Péket, mais aussi, une des princesses de ce 47e carnaval. "La Tour romane, la Brasserie de la Gare, le Relax, les Variétés et la pizzeria Il Tempio. Ensuite, retour au gymnase pour une soirée privée animée par Frédéric Ferrière." Au sein de chaque établissement, un verre était offert, en général un péket aromatisé. "Puis un pot commun était organisé. Vendredi, à l’entrée du gymnase, tous les participants au cortège funèbre, était invités à donner 20 €. Comme ça, un deuxième verre était versé dans chaque café." Et si ce cortège était funèbre, l’accueil dans chaque établissement s’est voulu très festif.