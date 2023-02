Prieuré d’Amay en feu: une enquête judiciaire ouverte pour incendie criminel ?

Devant le Prieuré en feu, les autorités communales et une cinquantaine de citoyens ont assisté, impuissants, à la scène. L’incident a suscité de vives réactions, notamment liées à la polémique du projet sur le futur du site (voir article ci-dessous). "C’est bien triste. C’est un monument de notre commune, s’attriste une voisine. Je suis venue voir ce qui se passait lorsque j’ai vu les flammes. C’est un déploiement important. Personnellement, ça me fait une pointe au cœur de le voir ainsi en feu." Un avis contrebalancé par un autre riverain davantage animé par la colère. "Si on s’était préoccupé plus tôt de ce bâtiment, on n’en serait pas là. C’est un bâtiment qui existe depuis 1902 et on l’a laissé à l’abandon pendant 10 ans. C’est bien la preuve qu’on ne pouvait laisser un tel chancre au milieu des habitations." Mais quant à la nature de l’incendie, les autorités policières (qui ont visiblement entamé une enquête de voisinage) n’ont toujours aucune information à communiquer. "On reste ouvert à toutes les options. Nous ferons le point demain et nous verrons s’il y a lieu de lancer une enquête judiciaire ou non, explique le commissaire Michel Dubois. Cela dépendra des premiers avis rendus par les pompiers."