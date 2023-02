Le Prieuré d’Amay est en feu

Un violent incendie s’est déclaré en ce tout début d’après-midi au Prieuré d’Amay. Les pompiers de la zone Hemeco sont sur place, avec leurs collègues liégeois en renfort et 3 autopompes, 2 camions citernes et 1 camion élévateur. Des hommes du feu qui ont d’ailleurs (eu) bien du mal à accéder au site, inaccessible pour les camions: l’accès par le centre d’Amay se fait via par un portail pas suffisamment large pour laisser passer des véhicules. La seconde entrée, par la rue des Larrons, pourrait permettre l’accès par une drève mais elle est envahie par la végétation et des arbres tombés.