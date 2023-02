Le Prieuré d’Amay en feu: "C’est un symbole qui part en fumée" (photos & vidéo)

C’est un choc à Amay et le déploiement des pompiers d’Amay, renforcés par ceux de Liège, est important. "C’est impressionnant. Je me suis arrêtée exprès avec mon fils car il voulait voir les pompiers en action", confie une Amaytoise. Sur place, Catherine Delhez, bourgmestre f.f., assiste également à la scène. "C’est un symbole qui part en fumée, regrette-t-elle. À ce stade-ci, on ne sait rien commenter. On gère l’urgence au plus pressé."

Un bâtiment difficilement accessible

Après près d’une heure sans pouvoir accéder au bâtiment (un portail trop étroit côté grand-place et une drève envahie par la végétation côté rue des Larrons), les pompiers tentent désormais de maîtriser les flammes depuis l’échelle du camion élévateur tandis que les policiers d’Amay gèrent le périmètre et la cinquantaine de personnes venues regarder. "Le plus important est de bien quadriller le quartier pour éviter que la foule ne s’amasse trop près, explique Michel Dubois, commissaire. Il faut pouvoir aussi rapidement gérer la situation pour empêcher le feu de se propager aux autres habitations."