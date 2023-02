Incendie au Prieuré d’Amay: le feu a repris dans une autre partie des bâtiments (photos & vidéo)

L’incendie survenu ce dimanche vers 13 h 45 au Prieuré d’Amay est loin d’être maîtrisé. "L’intervention durera encore plusieurs heures, assure Michel Dubois, commissaire de police à Amay. Le feu s’est propagé à une autre partie du bâtiment et les pompiers sont toujours en train de tenter de maîtriser la situation." L’ensemble est stable dans son architecture extérieure, plusieurs éléments intérieurs devront être détruits pour éviter des effondrements. Quant à la nature de l’incendie, les autorités policières (qui ont visiblement entamé une enquête de voisinage) n’ont toujours aucune information à communiquer. "On reste ouvert à toutes les options. Nous ferons le point demain et nous verrons s’il y a lieu de lancer une enquête judiciaire ou non, explique le commissaire. Cela dépendra des premiers avis rendus par les pompiers."