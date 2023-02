La chanson a été écrite et est interprétée par Coralie Kerstenne. La musique, elle, a été composée par l’Ampsinois Angelo Crisci, avec Jean-Paul Furnémont. Depuis 1986, ces deux noms sont bien connus de tous les Belges car ce sont eux qui, à l’époque, avaient composé J’aime la vie, chanson avec laquelle Sandra Kim a remporté l’Eurovision.

L’idée d’un CD au profit des sinistrés des inondations, c’est Jean Mathy qui l’a eue. Depuis peu Waremmien, Jean Mathy est originaire de Seraing, il y a été l’échevin du Tourisme et des Sports. Il a aussi été le directeur-gestionnaire du Country Hall de Liège, au Sart-Tilman. "Je connais Angelo Crisci depuis 20 ans, explique Jean Mathy. Nous nous sommes toujours appréciés."

En 2021, suite aux inondations, le Waremmien avait déjà pensé à leur associer une chanson. Puis le temps a passé. "De plus, il était nécessaire de trouver de l’argent pour fabriquer un CD." Jean Mathy a contacté Angelo Crisci qui a été d’accord tout de suite.

"C’est important d’aider les gens"

"C’est quelque chose d’important d’aider les gens, s’exclame Angelo Crisci. Car cela peut arriver à tout le monde. Il faut aider les personnes qui sont dans le besoin."

Ensemble, avec Jean Mathy, ils ont créé une association, momentanée, dénommée "Solida Music". Le Waremmien et l’Ampsinois ont alors choisi de venir en aide à l’ASBL "La Maison de la laïcité et des solidarités d’Angleur". Si cette ASBL aide en temps normal les personnes défavorisées, elle est également venue en aide à de très nombreuses personnes sinistrées en raison des inondations. "Le CD comporte trois versions de la chanson Pour la vie : la version française, une version en anglais et une version instrumentale, karaoké." Le CD est accompagné d’un livret avec les paroles de la chanson, l’explication sur qui sont les bénéficiaires ainsi que la liste des sponsors, sans qui rien n’aurait évidemment été possible.