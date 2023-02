Amay : de la poésie pour évoquer les changements climatiques

Et "tout ça", le poète amaytois le raconte dans son dernier recueil, Les Saisons. Mais, contrairement à la logique, ses poèmes ne sont pas présentés dans l’ordre des saisons, justement. Ils le sont chronologiquement, dans l’ordre dans lequel ils ont été écrits, en 2020 et 2021. "2021 a été une année beaucoup plus froide, je me suis dit que c’était l’occasion d’aborder les problèmes climatiques. Le poème La fin du bonhomme de neige laisse même sous-entendre la fin de l’espèce." Au fil des pages, on passe ainsi dans le désordre de l’hiver au printemps, de l’été à l’automne en fonction de la météo des jours. "Les poèmes ne sont pas ordonnés, les saisons sont mélangées, confirme l’auteur. C’est un choix que j’ai fait pour souligner le dérèglement climatique."

Mais Christophe Lombardi y tient, ses poèmes ne sont pas pessimistes, pas tristes. "On devrait même être plus optimistes dans la lutte contre les problèmes climatiques: l’espèce humaine, si elle le voulait, pourrait renverser la tendance. Les mesurettes que nous prenons ne sont pas suffisantes mais l’arrêt de la commercialisation du pétrole pourrait par exemple avoir un effet radical et la Terre et l’humanité pourraient retrouver un équilibre."

Le recueil Les Saisons, édité par Les Poètes Français, est illustré en couverture par une photo de Christophe Lombardi, d’un pin mort au bois du Chêneux, "un endroit qui m’inspire beaucoup et où j’ai pu constater les premiers effets du changement climatique". Il compte 50 poèmes, souvent (bien) plus longs que ce que l’auteur amaytois produit habituellement. "Je me suis laissé aller à l’épanchement", justifie-t-il. Preuve supplémentaire que le sujet l’inspire, le questionne et mérite qu’on s’y attarde tous.

Le recueil peut être commandé via www.societedespoetesfrancais.eu