Après le carnaval d’Amay de dimanche, 88 enfants ont eu leur Mardi gras (photos)

Ambiance carnavalesque ce mardi à Amay. "C’est chouette. C’est bien que l’on puisse faire quelque chose pour et avec les enfants. De passer un bon moment en famille et avec les amis", se réjouit la maman de Tao. Hier matin, elle se trouvait à la Tour romane. C’est là que le départ de la journée intitulée Le Mardi gras des Kids était donné. À la tête de la deuxième édition de cette journée réservée aux enfants, Cyril Bernard. Il était aidé par les membres à la fois du Syndicat d’initiative d’Amay, ainsi que ceux du Kiwanis club amaytois. "Cette année, c’est la seconde édition de cette journée réservée aux Kid’s. La première avait eu lieu en 2020." Aujourd’hui, Cyril Bernard est très heureux car tout s’est très bien déroulé hier. Les jeunes participants ont été 88 à s’inscrire à cette activité. Des enfants qui étaient accompagnés des mamans, de leurs sœurs ou frères. Les enfants sont venus déguisés puisque, si le principal objectif était l’amusement, de belles récompenses attendaient celles et ceux vêtus du plus beau déguisement.