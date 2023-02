Retour du Carn’ama : la renaissance d’une tradition (vidéo)

Les 17 chars présents pour ce grand retour ont eu le temps de se préparer. Les costumes ne manquent pas de couleurs et certains groupes ont vu les choses en très grand pour leurs décorations. Le dernier char de ce cortège n’a pas manqué d’émerveiller le public avec un maître Yoda en version XXL. Et la magie du déguisement séduit aussi les plus petits. "Waouh, c’est la première fois de toute ma vie que je rencontre un Chewbacca en vrai ", lance Romain (5 ans) à sa maman.

Festivités et sourires au rendez-vous, le pari est également gagné pour les commerçants. "Chaque année, ça représente pour nous un bon chiffre d’affaires, confie la gérante du magasin La chouette magique. C’est un moment convivial qu’on attend tous avec impatience."

Pour David, son épouse Marie et leurs trois enfants, c’est à domicile que ça se passe. Depuis leur maison située chaussée Roosevelt, la famille prend part aux festivités sans devoir sortir de chez elle. "Notre petit dernier a trois ans. Pour lui, c’est son premier carnaval. Nous habitons à Amay depuis 10 ans et nous avons toujours pris l’habitude de regarder passer les chars. En cette période de crise, on est toujours à la recherche d’activités à faire en famille sans devoir trop dépenser. Alors aujourd’hui, nous sommes aux premières loges et les enfants auront en plus des bonbons pour toute la semaine", sourit le père de famille.