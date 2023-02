Ovidiu Avram, le "Dali roumain", expose à Amay

Agé de 70 ans, Ovidiu Avram a un parcours de vie digne d’un artiste maudit, parsemé d’œuvres toutes plus fascinantes les unes que les autres. À Amay c’est une infime partie de son travail que le public peut découvrir. Son petit-neveu Ciprian Pantazi, à l’origine de l’exposition, décrit mieux que personne l’art de son grand-oncle qui lui a ouvert la conscience du beau dès son plus jeune âge. "Ce qui me plaît avant tout, c’est l’individu. Mais il y a tant d’autres choses qui plaisent: les lignes de fuite, sa grande connaissance de l’antiquité, des signes animistes, des croyances. Il y a quelque chose qui transpire de ses œuvres. Cela fait penser à des icônes orthodoxes. Il y a une vibration qui ressort." Il ajoute que l’artiste ne baptise jamais ses œuvres. "Il n’aime pas ça. Ses peintures parlent d’elle-même. C’est très narratif.".

Un saut de l’ange dans le fantastique

Regarder un "Ovidiu Avram", c’est faire le saut de l’ange dans un autre monde. On se sent attiré par les personnages féminins aux traits fins, par un vieil homme au regard dur empreint de sagesse, colonne vertébrale d’un décor fantastique et mystique où s’entremêlent univers ésotérique, dieux et déesses antiques et autres symboles spirituels. Souvent, la couleur en camaïeu, aux transitions imperceptibles, adoucit les scènes et invite le spectateur à poursuivre le voyage afin d’y trouver l’interprétation qui lui ressemble.

Exposition de peintures d’Ovidiu Avram, jusqu’au 24 février au centre culturel d’Amay. Entrée libre. Les œuvres sont à vendre. Plus d’info sur l’artiste: www.ovidiuavramart.com