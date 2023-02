Intercepté avec un cutter dans sa pochette à Amay

Les faits remontent au 2 janvier 2021. C’est à cette date que les policiers de la zone Meuse-Hesbaye sont appelés à intervenir à Amay dans le cadre d’une scène de violences conjugales. L’homme suspecté se trouve à l’extérieur de son habitation. Et lorsqu’il aperçoit la police, il tente d’aller dans sa pochette où se trouve un cutter. Alors qu’on le menotte, il parvient encore à se débattre et à donner des coups de pied. Tant et si bien que les policiers doivent pratiquer un étranglement vasculaire pour le neutraliser. L’homme va être entendu pour les violences conjugales, classées sans suite. Il va l’être aussi pour un dossier de vols qualifiés commis dans l’arrondissement judiciaire de Namur et pour lesquels il était recherché. Ceux-ci feront l’objet d’un jugement de 30 mois avec sursis durant 5 ans prononcé en mai 2022 par le tribunal correctionnel de Namur.