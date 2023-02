Des carrés de couleur pour sécuriser les abords des écoles d'Amay

Le préambule de l’échevine amaytoise de la Mobilité, Stéphanie Caprasse, est clair: tout ce qui peut être fait pour renforcer la sécurité aux abords des écoles est une bonne chose. Feu clignotant, petit bonhomme à tête d’enfant, éclairage… De nombreux dispositifs existent. En Wallonie, un peu plus de deux enfants sont victimes chaque jour d’un accident de la route aux heures d’entrée et de sortie des classes… C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Commune d’Amay a répondu à l’appel à projet lancé par la Région wallonne. Visant à renforcer la sécurité et la visibilité des zones 30 aux abords des écoles via un marquage spécifique: des carrés de couleur disposés de façon aléatoire sur le bitume. "On a répondu à l’appel à projet en juin dernier, explique l’échevine Stéphanie Caprasse. Et quelques mois plus tard, on a vu fleurir les carrés de couleurs à l’école communale des Tilleuls" qui est située sur une voirie régionale, le long de la chaussée Roosevelet. Cette école avait été choisie par la Région wallonne pour servir de test en tant que projet pilote. Test qui s’est révélé concluant. "La police avait fait un peu plus de contrôles, On sait aussi, sur d’autres communes où il y a ce marquage, qu’il y a un bon retour notamment des citoyens car les carrés attirent l’attention. le dispositif est sympa."