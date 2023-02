Quels cafés ouverts pour le carnaval ?

Les cafés amaytois fermeront-ils leurs portes dimanche prochain en soirée, jour du cortège carnavalesque ? C’est ce qui se dit dans les rues d’Amay. Mais entre les rumeurs et la réalité, il y a un pas. Didier Mossoux, le patron du café Le Relax, confirme ainsi l’ouverture de son établissement dimanche. "M on café restera ouvert aussi en soirée le dimanche du cortège carnavalesque." Tout comme le sera également la Brasserie de la Gare qui, aujourd’hui, a de nouveaux patrons à sa tête. "Bien sûr que nous serons au rendez-vous", s’exclame Magali. Elle et Philippe ont repris récemment la Brasserie de la Gare. "Nous n’avons aucune raison de fermer." Leur voisin place Gustave Rome, le café Le Carpe Diem, est tenu par Serge et Carla. "Nous fermons notre café tous les dimanches, a dit Serge. Nous devenons trop vieux." Chaussée Roosevelt, Le Mundial lui est toujours à louer. Et comme le cortège carnavalesque ne passe plus devant la brasserie Les Variétés, Joëlle, la patronne, fermera son établissement à 14h. Enfin, Le Coventry, rue Paul Janson, lui, sera fermé toute la journée dimanche. "Nous, nous sommes anti-carnaval, s’exclament Thierry et Fabienne. Nous fermons notre café depuis que nous l’avons repris il y a une dizaine d’années. "