Carnaval d’Amay : ils sont venus nombreux et souriants pour le ramassage du bois (Photos)

Étrangement, le cortège s’élance dans un silence inhabituel. Cette année, les musiciens du groupe L’Harmonie de Carn’Ama ne se trouvaient pas en tête de cortège. "Effectivement, ils ne sont pas là cette fois-ci, regrette Vincent Blandina, du comité organisateur du Carn’Ama. Ceci pour une question financière. Les prix aujourd’hui réclamés par les artistes pour venir à nos différentes festivités ont explosé."

Bien entendu, au milieu des participants, on retrouve les deux princesses du carnaval 2023, Caroline Blandina et Jessica Jamart, accompagnées de leur prince, Bernard Guiot. "Je dois avouer que je suis bien entouré, sourit le prince. J’en ai de la chance !"

Autour d’eux s’amusent les membres des groupes carnavalesques amaytois comme, notamment, Les Neuf’s, les Soif’Eux, les Camas d’Ama, les Mitchi Peket (le groupe des anciens présidents)… Tous déguisés différemment. On aperçoit un groupe de grenouilles, des Minions, des hippies, des Cowboys et la Casa del Papel était bien représentée. Colin, un des participants, s’est déguisé en personne âgée, vêtue de son peignoir, se promenant avec son déambulateur et relié à son baxter rempli… de péket ! Sans oublier les couches-culottes qu’il a avec lui. D’ailleurs, lors du passage du cortège par la maison de repos et de soins L’Estérel, il craint qu’une fois entré, il ne puisse plus en sortir…