INTERVIEW | Robert Collignon fête ses 80 ans ce vendredi : "J’ai plus aimé Amay que les Amaytois ne m’ont aimé"

Robert Collignon, depuis 2006, et la fin de votre dernier mandat d’élu, avez-vous l’impression que le métier a évolué ?

Oui, beaucoup. Je n’aurais probablement pas pu m’adapter aux réseaux sociaux. Ça a changé fondamentalement la vie des hommes politiques. Ils y réfèrent sans arrêt. Il ne se passe pas une semaine sans qu’ils y fassent une déclaration. Pour vivre à long terme et réaliser une bonne politique, je ne pense pas que ce soit la meilleure pratique.

Les réseaux sociaux constituent aussi la voie la plus directe pour les citoyens de critiquer négativement les hommes politiques.

Comme disait Ésope, la langue est la meilleure et la pire des choses. Ça vaut aussi pour les réseaux sociaux. Certains s’y expriment par le biais de l’anonymat. Il va falloir légiférer sur les réseaux sociaux et sur l’anonymat. Pas seulement pour les insultes mais aussi pour une espèce de délation permanente. Je ne dis pas ça parce que mon fils vient de faire l’objet de menaces de mort. J’ai moi-même reçu des insultes durant plusieurs années. La personne a été condamnée par la cour d’appel à trois mois de prison ferme (NDLR: l’arrêt à l’encontre de la septuagénaire amaytoise a été prononcé il y a quelques années). Un jour, elle m’a appelé et m’a demandé si elle devait aller en prison. J’ai fait en sorte qu’elle n’y aille pas mais je ne lui ai pas pardonné. Quand on attaque votre famille, notamment mon épouse qui est à moitié Grecque et à moitié Marocaine, ça devient insupportable.

J’ai aussi connu deux incendies, celui de la maison communale, fruit probable d’un accident, et celui de mon cabinet d’avocats en 2005. J’en fais encore des cauchemars la nuit. Certains citoyens attendent par ailleurs aujourd’hui d’un bourgmestre d’une petite entité qu’il réponde à une question ou résolve leur problème dans la demi-heure. Ce n’est pas possible. Il ne faut pas oublier que ces bourgmestres ont d’abord un autre boulot.

Votre carrière politique a duré 30 ans. Quel est votre souvenir le plus marquant ?

Ça reste toujours les débuts. Je me souviens du jour où la commission parlementaire du Heysel, que je présidais, a rendu ses conclusions. À 6h du matin, j’avais plus de trente micros devant moi avec les télés françaises, anglaises, américaines, etc. Je ne m’imaginais pas ça. Je n’étais qu’un garçon né à Villers-le-Bouillet et bourgmestre d’Amay.

Né à Villers-le-Bouillet mais avec un papa qui y a été bourgmestre, et puis député permanent.

Et pourtant, ma mère ne voulait pas que mon frère aîné et moi fassions de la politique. Comme je n’avais pas encore 18 ans à l’époque, je n’ai pas juré (rire). Mon fils, Christophe, constitue donc la 3e génération d’homme politique dans la famille.

Y en aura-t-il une 4e ?

Mes petits-enfants ont une conscience politique. J’ai notamment une petite-fille, qui termine HEC, avec qui je peux m’accrocher pour ne pas être du même avis. Elle ne souhaite pas nécessairement faire carrière en politique, mais peut-être dans la diplomatie. Je suis assez étonné lorsqu’on dit que les jeunes n’apprécient pas la politique. Ceux que je rencontre ont souvent des avis politiques que je partage parfois, ou parfois pas.

2024 sera une année électorale. Jean-Michel Javaux a déjà annoncé qu’il ne briguera pas un quatrième mandat comme bourgmestre d’Amay. Quel bulletin lui donnez-vous pour l’ensemble de son mayorat ?

Je ne donne pas de note. Il est gentil (sourire). Sincèrement, je leur demande juste une chose: ne pas saccager le Prieuré. C’est l’image d’Amay qui disparaîtrait, avec un magnifique parc et des arbres centenaires. La Commune devrait arrêter de suivre le projet du groupe Horizon. L’entrée est classée. S’il faut venir par la rue des Larrons, je leur souhaite bonne chance.

Comment voyez-vous l’avenir politique d’Amay ?

Je crois qu’un jour, la Commune d’Amay sera gérée de manière plus consensuelle. Personnellement, je n’ai pas su imposer (NDLR: une ouverture de majorité) car j’avais des majorités trop fortes et des amis ambitieux. J’espère que la Commune pourra un jour être gérée en tenant compte des intérêts écologiques et sociaux. Cela dit, il faut toujours s’incliner devant le résultat des élections. Je n’aurais pas dû me représenter en 2012, je n’en avais pas envie. On commet des erreurs. Je crois que j’ai toujours plus aimé Amay que les Amaytois ne m’ont aimé.

Vraiment ?

La difficulté que j’ai eue, c’est d’avoir été trop longtemps au pouvoir régional ou communautaire. Ça vous éloigne de votre population. Même si à l’époque, j’étais tous les jours à la commune à 7 h 30 du matin.

Ce risque d’éloignement guette-il aussi maintenant votre fils à Huy ?

Oui, il doit y penser. Surtout qu’il est passionné par les pouvoirs locaux, la matière régionale dont il a hérité. Quand un événement se passe, on vous reproche parfois de ne pas être présent dans votre commune.

À quoi ressemblent vos journées aujourd’hui ?

Je lis les deux journaux régionaux tous les jours, je passe aussi au bureau d’avocats pour voir les anciens collègues, la secrétaire, ma fille (NDLR: Christine Collignon, échevine à Villers-le-Bouillet). Je vais aussi faire un tour au Carpe Diem, un bistrot où j’ai mes habitudes. Je relis également des grands auteurs de la littérature (Stendhal, Camus, etc.), et je regarde la télévision. Je suis d’ailleurs déçu par la série 1985. J’ai préféré Les Gens bien ou La Trêve.

Dites-nous, qu’avez-vous prévu pour votre anniversaire ?

Christophe, que je vois peu et avec qui je ne parle jamais de politique, m’a dit qu’une voiture allait venir me chercher ce vendredi pour m’emmener au restaurant Roberto à Namur. J’y ai souvent été par le passé. Ma fille organise aussi une fête familiale ce dimanche.