« Les Conquérants de lumière » à Amay: un événement par mois pour son 30e anniversaire

"Les Conquérants de Lumière" voient le jour en 1993 à l’initiative de Pascal Théâtre et Stéphane Paquay. Elle est d’abord dédiée aux jeux de rôle et dès 2001, l’association organise des conventions "Players", pour jouer à tous types de jeu (de société, de cartes, de rôle) les week-ends. C’était alors une première en Belgique selon l’association. Aujourd’hui, cette dernière loge à la Tour romane d’Amay, un bâtiment datant du XIIe siècle et classé au Patrimoine majeur de Wallonie. Elle est idéalement située pour attirer des joueurs venant de Liège ou de Namur. Désormais, l’ASBL attire des personnes venant de Bruxelles, Verviers, Charleroi et même de Flandre et compte une trentaine de membres affiliés. " Au total des soirées jeux de société, nous pouvons brasser 200 à 300 personnes, qui, elles, paient leur participation à la soirée ", raconte Antoine Oria, secrétaire des "Conquérants de Lumière".

Un voyage à Las Vegas

Ouverte aux enfants souhaitant découvrir les jeux, tout comme aux plus expérimentés, cette association propose des soirées jeux de société chaque dernier vendredi du mois, ainsi que chaque mardi de 19 h 45 à 23 h pour du jeu de carte, de figurines, de rôles. Chaque année, l’ASBL organise une virée à Essen Spiel au mois d’octobre (salon du jeu de société dans la ville de Messe Essen, en Allemagne). Une dizaine de participants s’y déplace en covoiturage. Une journée sous le thème Harry Potter, des week-ends à thèmes (jeu de société, d’enquête), des soirées loup-garou, jeux de figurines, jeux de rôle mais aussi des sorties cinéma sont encore à prévoir cette année ; les dates ne sont pas encore arrêtées.

Pour les joueurs plus compétiteurs, le club envoie régulièrement certains d’entre eux à des tournois internationaux, comme récemment à Trieste. Fin mars, ils iront à Prague. En 2017, les joueurs ont même voyagé jusqu’à Las Vegas pour le jeu de carte Magic The Gathering..