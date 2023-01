Amay: les travaux pour l’extension de l’école de Jehay débuteront fin février

Sept classes, un réfectoire, une salle de gym…

Pour rappel, c’est en réponse à l’accroissement de la fréquentation de l’école jehaytoise que les autorités ont à l’époque opté pour son agrandissement. Avec le bureau marchois AW Architectes, il a été décidé de bâtir une extension sur deux niveaux et offrant un bonus d’environ 1 000 m2. "Au rez, qui fait 550 m2, il y aura une classe, un grand réfectoire et une salle de gym. Et à l’étage, il y aura six classes, détaille Luc Huberty. On réfléchit avec la directrice Françoise Bonnechère à la meilleure utilisation de ces espaces. Les deux modules que nous avons dû louer pour les maternelles pourront être retirés et les élèves iront normalement dans le bâtiment actuel tandis que les primaires intégreraient l’extension. C’est une école qui en vaut la peine, avec d’ailleurs un comité des parents très dynamique. Il y a actuellement 100 élèves. Elle doit son succès à sa bonne situation non loin de l’axe Tihange-Villers et sans doute aussi au développement du lotissement de Jehay."

Pour la rentrée 2024-2025

Mercredi, une réunion aura lieu avec la police Meuse-Hesbaye pour décider des mesures au niveau de la mobilité afin de sécuriser les élèves durant le chantier. "Les premiers travaux de terrassement engendreront un trafic de camions notamment, prévoit l’échevin. On part sur 400 jours de chantier (NDLR: avec l’aide de la SPI pour le suivi), ce qui nous laisse espérer une prise de possession de l’extension pour la rentrée 2024-2025."

Pour rappel, le projet pèse 1,8 million d’euros avec un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles à hauteur d’1,07 million d’euros. La Commune d’Amay assumera le solde par emprunt bancaire.