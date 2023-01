Le Kiwanis d’Amay offre un chèque de 2400€ à l’Espoir

Le directeur de l’établissement, Cédric Libon, était présent pour recevoir ledit chèque. Il avait le sourire aux lèvres: "Cet argent va nous permettre de remplacer le mobilier existant par du nouveau, alors que l’on fonctionnait jusqu’à présent grâce à de la récup", a-t-il expliqué.

L’Espoir est une ASBL qui a été fondée en 1985 à la suite de la disparition de la Maison-Dieu, qui hébergeait 70 enfants à Antheit, et qui avait été transformée en home pour personnes âgées. "La structure propose trois services, détaille encore son directeur, une mission d’aide et d’encadrement de la famille, un parrainage pour enfants placés et un service d’hébergement pour 30 jeunes. Nous accueillons 15 enfants dans une maison à Couthuin et 9 plus 6 dans deux autres maisons à Amay. Notre siège social est aussi situé à Amay."

L’aide du Kiwanis amaytois n’est pas nouvelle. Le club apporte en effet son soutien à la structure depuis sa fondation, il y a un peu plus de cinq ans. En revanche, jamais la somme n’avait été aussi élevée, et cela grâce à la participation du Kiwanis club de Liège Principauté.

"Nous recevons des aides financières de la Fédération Wallonie-Bruxelles bien sûr, embraie Cédric Libon. Mais l’enveloppe est fermée, nous avons nos propres bâtiments, mais cela engendre des frais et le coût des énergies est en augmentation. A un moment, il faut faire des choix. "

L’Espoir est aussi aidé par une série d’autres associations bien connues de la région: le 51 de Huy, le Rotary de Huy et d’Amay, le Lion’s club de Huy et de Verlaine, entre autres… "C’est un plaisir de concrétiser cette belle collaboration entre nos clubs", a conclu Jean-François Cosyns, secrétaire amaytois.