Amay : trois prince et princesses pour le retour du carnaval le 19 février

Jessica Jamart complète un trio inédit de prince et princesses

Et pour l’occasion, le cortège amaytois ne sera pas "emmené" par un, ni deux, mais bien trois prince et princesses carnaval ! Pour rappel, cet honneur aurait dû revenir à Caroline Blandina et Bernard Guiot l’année dernière. L’ASBL Carn’Ama, organisatrice du carnaval, a décidé de leur maintenir ce privilège tout en y adjoignant une deuxième princesse. "On essaie de fonctionner sur l’alternance entre prince et princesse d’une édition à l’autre, explique la secrétaire Pascale Delcominette. Chacun au sein du comité vient avec des propositions et nous les départageons par vote. Jessica Jamart a été sélectionnée cette année pour son dévouement au sein du groupe Mitchi Peket. Je pense que chaque prince a l’intention de vivre le carnaval sur le char de son groupe. Pour Bernard, ce sera avec les Cama d’Ama, pour Caroline avec les Blandina’s, et donc pour Jessica avec les Mitchi Peket."

Nouveau: le mardi gras des enfants

Cette 46e édition saluera une nouveauté avec le mardi gras des enfants organisé par Cyril Bernard, le 21 février. En lieu et place de la course des garçons de café, il emmènera les enfants dès 10h dans un parcours au départ de la Tour romane, avant de se retrouver à 14h au gymnase pour la remise des prix et un spectacle de magie.

Le reste du programme ne viendra pas bousculer les habitudes amaytoises. Il débutera le samedi 11 février à 13h30 avec le ramassage du bois (départ de l’école des Tilleuls). Le vendredi 17 février à 19h, le mayeur Javaux remettra les clés de la ville l’espace d’un week-end (à l’administration) avant le repas de lancement du week-end carnavalesque par le comité au gymnase (réservations obligatoires au 0479/260104).

Tracé inchangé pour le cortège du dimanche

Le dimanche, le cortège (plus de 1 000 participants) s’élancera à 14h en suivant le tracé habituel après la formation orchestrée une demi-heure plus tôt devant le fleuriste Intuitions (chaussée Roosevelt ; rue de Biber ; rue de l’Industrie ; place Gustave Rome ; rue Joseph Wauters ; chaussée Roosevelt ; place Adolphe Grégoire ; rue Paul Janson ; chaussée Roosevelt ; rue de l’Hôpital et fin au gymnase communal). "On a expressément demandé à Resa de ne débuter ses travaux prévus dans le centre qu’après le carnaval pour la sécurité de tous. On ne voulait prendre aucun risque avec les tranchées ouvertes notamment", insiste l’échevine Stéphanie Caprasse. Le centre-ville sera interdit à la circulation entre 12h et 19h. Une déviation sera mise en place au pont d’Ampsin et au pont d’Ombret. Afin d’éviter tout incident, il est souhaitable de déplacer les véhicules en stationnement sur le parcours du cortège dès 11h30.

Les plus jeunes se retrouveront le lundi 20 février à 14h au gymnase pour le traditionnel bal des enfants et auront encore droit à une journée d’animations le lendemain, donc, avec le mardi gras.

« Beût-on ou tchant-on ? Buvons po k’minser »

Après deux jours pour reprendre des forces, les Amaytois pourront suivre le plus ancien groupement carnavalesque dans l’enterrement de Mitchi Peket le vendredi 24 février à 19h. Avec, et c’est une première, la présence en ses rangs d’une princesse officielle sous le chapeau de Jessica Jamart ! À chaque arrêt du cortège funèbre, le cafetier offrira un péket sur leur devise "Beût-on ou tchant-on ? Buvons po k’minser".

Le samedi 25 février à 20h, il sera temps de pleurer la fin du 46e carnaval d’Amay au pied de la Tour romane (départ à 19h de la place Grégoire) où le grand feu sera soutenu par un feu d’artifice à 20h30 et le bal de clôture des Blandina’s à 22h.