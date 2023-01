Amay : Bernard Guiot, patron de Chez Ben's, déclare la faillite à contrecoeur

Une situation que l’Ampsinois subit depuis plusieurs mois déjà. En septembre dernier, il avait pris la décision de ne plus ouvrir que le week-end. "En semaine, je n’avais plus de clients, confie Bernard Guiot. Certains jours, je ne dépassais pas 30 € de recettes. Alors, oui, les vendredi, samedi et dimanche, le café tournait bien mais pas suffisamment pour que ça reste fructueux."

Une facture d’électricité passée de 175 € à plus de 500 €, une régularisation avoisinant les 1 000 € et des clients qui comptent à deux fois avant de passer leur soirée dans le café, le combo perdant pour le gérant de Chez Ben’s.

La page se tourne donc après huit années passées derrière ses pompes à bière et son bar. "Aujourd’hui, je suis surtout déçu. J’ai travaillé 35 ans chez Arcelor puis j’ai fait une reconversion professionnelle. J’habitais juste en face du café et il était à remettre. Je me suis dit pourquoi pas, se remémore Bernard Guiot. J’y ai passé de très bons moments. Je ne sais pas ce qu’il adviendra du café car le bâtiment ne m’appartient pas. Je pense que ça restera une surface commerciale mais que ce ne sera plus un café. Me concernant, je ne sais pas de quoi sera fait demain. J’attends des nouvelles du tribunal et du curateur pour me projeter. Je cherche du travail mais je ne sais pas si je resterai dans le secteur horeca. En tout cas, je ne veux plus des horaires où je termine à 3 h du matin tous les jours."

Dans le cadre d’un aveu de faillite, le curateur est désigné par le tribunal du Commerce pour faire le suivi de la procédure et vendre les actifs.