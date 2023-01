Théo Caprasse est le nouveau conseiller en énergie à Amay

La Commune d’Amay avait déjà un conseiller en énergie. "Ça fait des années qu’on en a un même, explique Didier Lacroix, échevin de l’Environnement. Mais la dernière est partie en août dernier. Et le temps qu’on recrute…" Théo Caprasse vient ainsi d’entrer en fonction. Le nouveau conseiller en énergie vient d’Esneux, il a 26 ans et est jeune diplômé, détenteur d’un bachelier en écologie sociale et d’un master en sciences et gestion de l’environnement à finalité énergies renouvelables et bâtiments durables. Dire que l’énergie est son dada est un euphémisme. Théo Caprasse est passionné mais aussi animé par l’intérêt collectif.