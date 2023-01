Lotissement Sedab Invest à la rue Collinet: on phase et on réduit la voilure

Le projet fait polémique à Amay. Il a d’ailleurs été visé par 75 remarques en enquête publique. La Commission consultative communale de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) a rendu un avis défavorable pour divers motifs. Et les différents groupes politiques au conseil communal ont révélé de vives réticences quand le dossier est venu sur la table au détour d’un débat sur la voirie à créer. Avec, à chaque fois, la densité pour cible principale. "On avance sur notre nouveau Schéma de développement communal et on a fait savoir au promoteur que son projet ainsi défini ne convenait pas pour cette zone où on ne pourra urbaniser à outrance", confirme Didier Lacroix, l’échevin amaytois de l’Urbanisme.

Dix logements en moins

La société Sedab Invest semble avoir entendu le message et revoit sa stratégie en phasant tout d’abord son projet. "On va dans un premier temps rénover la fermette dont on est propriétaire et transformer ses deux granges en autant de logements, rue Hubert Collinet, détaille Dominique Servais, administrateur de Sedab Invest. La demande de permis est introduite et l’enquête publique est en cours."

Ensuite, viendra le temps de se pencher sur la partie majeure du projet attendue sur le terrain à l’arrière de la rue. Avec une tendance à la réduction du nombre de logements puisqu’on y envisage 8 appartements (2 immeubles de 4) contre 12 en 2022 et 18 lors de l’avant-projet de 2019. "On arrive à ainsi 18 logements, calcule Dominique Servais. Donc dix en moins, c’est une diminution substantielle ! On consacrera beaucoup plus d’espace de la parcelle pour des zones végétales et communautaires. Techniquement, le dossier initial est toujours à l’instruction. Fin d’année dernière, on a proposé aux autorités amaytoises de le revoir. On a déjà déposé des plans en ce sens. Vu les modifications, il devra y avoir une nouvelle enquête publique."