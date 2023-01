Quatre chiens découverts sans vie à Amay, la famille suspecte un empoisonnement

C’est une macabre découverte que Frédéric Parmentier a faite, ce lundi vers 7 h 30, dans la cour de son fils habitant derrière son domicile, rue Fontaine Deltour à Amay. Les quatre chiens étaient sans vie: deux huskies mâles, une femelle chow-chow, et un chiot de trois mois. "C’était le dernier d’une récente portée qui devait être confié prochainement à une famille, précise l’Amaytois, choqué par la mésaventure arrivée à son fils Thibaut. Je me rendais vers mon atelier avant d’aller travailler. J’ai été intrigué par le fait que les chiens de mon fils ne venaient pas cette fois me dire bonjour à la barrière. Et j’ai fait la découverte dans sa cour. La femelle était morte dans l’abri et les trois autres dans la cour où ils passent la nuit. Le vétérinaire est venu constater leur décès. Il suspecte un empoisonnement à la mort-aux-rats."