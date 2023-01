Envie d’encadrer les plaines de jeux ? La Commune d’Amay cherche des animateurs

Un souci de calendrier scolaire

"Chaque année, il nous faut trouver des animateurs et des moniteurs brevetés, explique l’échevine Stéphanie Caprasse. Des moniteurs, il y en a de moins en moins." Les plaines amaytoises accueillent 180 enfants maximum par jour. C’est dire s’il faut des jeunes pour les encadrer. "On fait appel assez tôt pour avoir des candidats, poursuit l’échevine amaytoise. On cherche d’abord des jeunes sur Amay puis on élargira." Et Stéphanie Caprasse poursuit: "on a sept groupes à la plaine, il nous faut donc entre 20 et 25 jeunes."

Si difficile à trouver, les jeunes pour encadrer les enfants de la plaine ? Cette année, il y a effectivement une difficulté supplémentaire: les dates de vacances de Pâques qui ne coïncident pas. L’enseignement supérieur francophone n’est en effet, en tout cas pour cette année scolaire, pas affecté par la réforme des cycles scolaires alors que l’enseignement fondamental et le secondaire le sont…

Les vacances de Pâques arrivent donc plus tard dans leur calendrier. Avec le risque, pour Amay mais aussi les autres Communes, de trouver plus difficilement des jeunes prêts à encadrer les plaines.

L’appel lancé par Amay concerne, en tout cas, tout qui a 16 ans au moins et qui a le statut d’étudiant. Les qualités requises ?

La Commune recherche des jeunes responsables, dynamiques, motivés, créatifs. Qui ont envie d’encadrer les enfants tout en apprenant des techniques d’animation. "Chaque année, on essaye d’avoir un renouveau, explique l’échevine amaytoise. Mais on garde tout de même les plus anciens pour qu’ils expliquent aux plus jeunes." Et personne n’est laissé sur le carreau.

Alors, intéressé ? Il suffit de transmettre sa candidature (CV et lettre de motivation) dès aujourd’hui. L’appel sera clôturé le 30 janvier au plus tard. Où envoyer sa candidature ? Au Service accueil temps libre, chaussée Freddy Terwagne à Amay.

Toute information est disponible au 085/23.56.32 ou par mail sur ludivine.gonda@amay.be