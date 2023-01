Incendie à Ampsin: un voisin intervient

L’année ne pouvait pas plus mal débuter. Bloquée à l’intérieur de la maison au moment où un incendie s’est déclaré, une mère de famille et ses deux petites filles s’en sont sorties indemnes. Elles ont pu compter sur le soutien d’un voisin qui a secouru les deux enfants et rassuré la mère le temps que les secours arrivent. Une fois sur place, les pompiers ont sorti la femme de la maison et ont sécurisé l’endroit.