Incendie à Ampsin: tous les occupants évacués

En ce milieu d’après-midi, ce lundi, les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à Ampsin. Un incendie s’était déclaré dans une habitation de la rue Mossoux. Une dame et un jeune enfant étaient visiblement coincés à l’intérieur de l’habitation. Les pompiers hutois ont heureusement pu faire sortir tout le monde à temps. La dame et son enfant auraient néanmoins été emmenés en milieu hospitalier. Cinq personnes seraient désormais à reloger. C.Du et T.V.