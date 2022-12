Noël Ensemble: la famille Goudenne présente depuis le début

Ce 24 décembre, l’opération "Noël Ensemble" prenait place à Amay. Dans la salle du gymnase, les membres de la famille Goudenne se congratulent. Ils ont participé à la quinzième édition au gymnase communal. Sabrina et Éric, Ampsinois, sont les heureux parents de Gwendoline, 20 ans, Mélusine, 15 ans et Amalia, 11 ans. Ils sont là avec des amis. Leur fils est le petit ami de Mélusine. "Des amis qui deviendront bientôt notre belle-famille", se réjouit déjà Sabrina. Avec sa famille, Sabrina participe à "Noël Ensemble" depuis le début. Il y a quinze ans cette année, trois amis avaient décidé d’organiser un réveillon de Noël à l’attention de ceux qui sont moins nantis, qui sont seuls à Noël ou qui traversent une période difficile dans leur vie. "Mon mari venait de perdre son travail, explique Sabrina. À l’époque déjà, les salaires étaient fort bas." C’est comme cela que la famille Goudenne a pris le train en marche. "Depuis, on nous téléphone chaque année, afin de savoir si nous serons présents ou pas, et cela, depuis la succession entre l’un des anciens organisateurs, Michel Vanbrabant, et Simon Thonon, l’actuel président de l’ASBL." La famille Goudenne ne manquerait ce réveillon de Noël pour rien au monde. "Effectivement, tout nous plaît: l’ambiance, le repas, les cadeaux. De plus, cela nous permet de sortir de chez nous !" Pour s’y rendre, les cinq Ampsinois ne font pas de frou-frou. "Nous nous habillons avec les vêtements qui pendent dans notre garde-robe." Lydia Jonet, 48 ans, est la marraine de Simon Thonon et est présente aussi. "C’est la troisième fois que je viens comme bénévole", raconte-t-elle. Comment cela a-t-il commencé ? "À l’époque, j’étais seule et Simon venait de prendre le relais. Je ne faisais rien le soir de Noël. Je me suis inscrite et je m’y suis si bien amusée que j’ai décidé d’y adhérer comme bénévole." Lydia Jonet adore assister à l’émerveillement des enfants quand père Noël arrive. "Samedi, c’était touchant: une dame âgée était aux anges d’avoir pu être prise en photo avec le père Noël. Et puis nous sommes un bon groupe, nous nous entendons très bien, c’est gai !" Lydia Jonet non plus ne laisserait sa place pour rien au monde.