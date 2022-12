Un an de prison pour menaces par… virements

130 virements versés

En juillet 2020, son ex dépose une première plainte (la première d’une dizaine). Elle finit par couper tous les canaux de communication. Du moins le croit-elle. Ne sachant comment la joindre, il finit par lui envoyer des messages via le volet "Communication" des virements. Entre janvier et mai 2021, ce sont 130 virements qui sont versés. Certains messages étaient attentionnés, d’autres nettement moins. C’est ainsi que, sur un virement, on pouvait lire: "Vous allez tous crever. Toi en première." Idem sur des messages vocaux sur Messenger, datés de décembre 2020. Là, il menace de diffuser sur Facebook des photos intimes de la victime, prises à son insu.

« Sous l’effet de l’alcool »

Lors de l’instruction d’audience, l’homme a déclaré avoir agi sous l’effet de l’alcool. "Je devais relire les messages le lendemain car je ne me rappelais pas ce que j’avais écrit." Dans sa plaidoirie, le conseil du prévenu a sollicité une suspension du prononcé. Demande qui n’a pas été jugée opportune car pour le tribunal, "ce serait banaliser le comportement de la personne". Comme l’a requis le Ministère public, il condamne donc l’habitant d’Amay à un an de prison avec sursis probatoire de 3 ans et 1 200 € d’amende (ou 1 mois de prison). La victime et sa fille, constituées parties civiles dans ce dossier, reçoivent chacune 1 € à titre provisionnel. La demande d’expertise pour évaluer les dommages de la victime a été rejetée.