Début 2016, le papa de l’enfant avait demandé au prévenu de la garder "avec son frère parce qu’ils devaient aller visiter une maison qu’ils voulaient acheter. Je n’aime pas trop garder des enfants mais je l’ai fait pour faire plaisir." Quelques mois plus tard, l’enfant, alors âgée de 7 ans, était venue dormir chez lui. "Je lui avais laissé ma chambre et moi, j’étais dans le divan. Je n’étais pas tellement d’accord de la garder et maintenant, on m’accuse. Je n’ai jamais touché un enfant." Sauf que la gamine avait raconté à sa maman que l’Amaytois l’avait caressée sans équivoque au niveau des parties génitales. Et l’expert avait jugé son récit "hautement crédible".

L’Amaytois a finalement été acquitté pour la prévention de viol mais reconnu coupable d’attouchements envers la fillette. Il écope ainsi d’une peine de 2 ans de prison assortie d’un sursis probatoire pendant 5 ans. Il devra par ailleurs verser, à titre de dommages, 1 € provisionnel au papa de l’enfant, 500 € provisionnels à la maman et 1 000 € provisionnels pour sa petite victime. L’avocat de ces deux dernières réclamait aussi une expertise de ses deux clientes, histoire d’estimer leurs éventuelles séquelles permanentes, et il a été entendu.