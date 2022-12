Le fonds de réserve à zéro en 2023 ?

Cela n’a pas été une mince affaire pour la comptable spéciale de la zone de police Meuse-Hesbaye, Viorica Ciurean, lorsqu’elle a confectionné le budget 2023, présenté au dernier conseil de police de l’année, mercredi soir. " J’ai dû réduire fortement les dépenses pour pouvoir le faire ", explique Viorica Ciurean, qui ajoute que c’est le budget le plus difficile qu’elle ait eu à faire. " Cela a été compliqué de le maintenir à l’équilibre. " Ce budget 2023 s’élève à un peu plus de 11 200 000 € au budget ordinaire. Et ce sont les dépenses en personnel qui sont les plus importantes. Aujourd’hui, la zone de police possède encore un fonds de réserve. Malheureusement, pour combler le mali du service ordinaire, ce fonds de réserve fond comme neige au soleil, à tel point qu’en 2023, ce fonds de réserve risque bien d’être égal à zéro. " Si tel était le cas, il faudrait adapter notre politique de fonctionnement ", s’inquiète la comptable.