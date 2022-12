L’ancien conservateur Jean-Louis Matagne a reçu la médaille d’or de Saint-Lambert

Tour à tour, ils se sont approchés de lui pour l’embrasser. "Ça fait quand même un peu enterrement, s’amusait-il. Mais est-ce que vous allez m’expliquer ce que vous faites ici ?" Mais personne n’a daigné vendre la mèche.

Avec ses invités surprise, l’Amaytois s’est installé pour écouter le discours de Charles-Henry Nyns, administrateur du musée de la collégiale. Dans un premier temps, Ce dernier a vanté le parcours de son ami, tant son implication dans le théâtre que pour "avoir joué les premiers rôles le 6 décembre ". Et bien sûr, il l’a remercié pour tout ce qu’il a fait, en plus de 20 ans, pour le musée de la collégiale.

Et si Charles-Henry Nyns connaissait si bien ces informations, "c’est parce que j’en ai eu besoin pour constituer ton dossier, a-t-il dit à son ami. Tout le monde sait de quel dossier il s’agit. Mais toi, pas encore. Je me souviens que tu m’avais déjà dit que ce serait un honneur pour toi de recevoir la médaille de Saint-Lambert…"

« Je ne pensais pas que je la méritais »

Quand il comprit qu’il allait recevoir la fameuse médaille décernée par l’évêché pour le récompenser de ses services, Jean-Louis Matagne ne put cacher son émotion . "La médaille de Saint-Lambert, je n’y pensais même pas. Je ne pensais même pas que je la méritais. Et en plus, j’ai reçu celle en or !" Et évidemment, il était très touché par l’initiative de ses proches. "C’est un magnifique cadeau."

Un cadeau d’autant plus beau qu’il était à mille lieues d’imaginer ce qui se tramait. "Il y a bien un ou deux éléments qui m’ont paru bizarres. Par exemple, j’ai vu que mon épouse préparait le repas en étant particulièrement bien habillée. J’ai aussi trouvé ça étrange quand Charles-Henry m’a demandé d’être là à 11 h 30 pour faire visiter la collégiale à un ancien prof de l’UCL. Mais de là à m’imaginer qu’on me réservait une surprise pareille…"

Et celui qui s’est chargé de préparer la surprise, c’est Charles-Henry Nyns. "Jean-Louis vient de fêter ses 75 ans, c’est quand même un cap important. Il a aussi renoncé récemment à son poste de conservateur du musée. On ne pouvait pas le laisser partir sans rien faire."

Mais tout ça n’aurait pas été possible sans la complicité de Monique, l’épouse de Jean-Louis. "Ça fait un moment qu’on prépare la demande. On a dû faire tout le dossier. J’ai dû aller fouiller dans les papiers pour retrouver les dates." Et d’ailleurs, n’a-t-il pas été trop difficile de garder le secret ? "Quand même. On est tous les deux pensionnés. Donc on est souvent ensemble à la maison", s’amuse-t-elle.