Un corps sans vie repêché à Ampsin (Amay)

Ce samedi après-midi, un corps sans vie a été repêché en Meuse à hauteur du quai de Lorraine, à Ampsin (Amay). Il était 12 h 30 lorsque les pompiers ont été avertis qu’un corps flottait côté rive gauche, entre deux péniches. Les secouristes sont intervenus avec un bateau, deux plongeurs et une autopompe. Le SMUR, une ambulance et la police fluviale étaient également sur place. C’est un médecin qui a déclaré le décès sur place. Toutefois, les secours ne se sont pas prononcés sur les causes du décès.