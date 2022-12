À peine condamné, il joue des poings

Pour ce qui est de la première prévention, le prévenu ne se souvient de rien. "J’étais sous l’influence de la boisson, explique-t-il. C’était une période où je sortais beaucoup." L’homme aurait voulu donner un bisou à un mineur d’âge qui ne s’est pas laissé faire. Échaudé, le prévenu l’a giflé.

Coups réciproques ?

Dans la foulée, plainte a été déposée pour finalement déboucher sur une médiation pénale. L’homme s’est engagé à suivre une formation de type Arpège/Prélude et un suivi psychologique. Démarches qu’il a dû abandonner face à des exigences professionnelles qui lui prenaient tout son temps.

Le second volet remonte au 26 décembre 2021. Là, le prévenu a eu un différend avec une personne dans un bar, au centre-ville. "On s’est pris la tête. Et puis, il m’a appelé pour s’expliquer dehors. J’y ai été par peur car c’est une personne qui n’a ni les poches, ni les mains vides." Cette personne a toutefois fini à l’hôpital avec une incapacité de 7 jours. Pour le parquet, les antécédents de coups et blessures volontaires sont là et ce, dès 2016. Il ne compte cependant pas prononcer de peine pour les coups sur mineur. Quant aux coups avec incapacité, sur la Grand-Place de Huy, la Procureure de division estime qu’il s’agit de coups réciproques. Par ailleurs, la victime n’aurait pas fait l’objet d’une audition. Dans ce contexte, le Parquet requiert 80 heures de travail (ou 6 mois en cas de non-exécution). Avant même que la défense ne plaide, le président Maglioni veut avoir tous ses apaisements. Il souhaite savoir si la médiation entamée pour les faits de 2020 est considérée comme arrivée à son terme. Si c’est le cas, les poursuites seront considérées comme irrecevables et l’action publique éteinte.

L’affaire a été mise en continuation au 11 janvier prochain.