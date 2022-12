J-P Thirion: « non, l’école d’Ampsin n’est pas en perte de vitesse »

« Notre meilleure rentrée depuis une dizaine d’années »

Directeur de l’implantation d’Ampsin (et des Tilleuls), Jean-Philippe Thirion s’étonne de cette allusion. Chiffres d’inscription à l’appui, il réfute l’idée de déclin. "Après une moyenne assez stable et trois rentrées difficiles, on vient de faire notre meilleure rentrée depuis une dizaine d’années, analyse le directeur à la tête de 103 élèves depuis septembre dernier. En maternelles, on est passé de 22 élèves à 42 en une année. Et en primaire, on se maintient à 61 élèves alors que nous en avions 51 il y a deux ans. Je ne comprends pas qu’on parle de perte de vitesse. On vient d’exploser les scores à la rentrée. Et s’il y a divers facteurs pour l’expliquer, la qualité de l’enseignement y est certainement pour quelque chose."

« Très favorable » à la crèche

Ces précisions faites, le directeur n’en reste pas moins "très favorable" au projet de création d’une crèche dans son établissement. "Je m’en réfère notamment à l’expérience de l’école de Remicourt à proximité de laquelle une crèche est active. Grâce à cette connexion, les enfants qui ont fréquenté la crèche passent généralement ensuite dans l’école voisine. Et puis, c’est un beau service rendu à la population. Maintenant, et nous en avons parlé il y a quelques semaines avec l’échevin de l’Enseignement, cela demandera certaines modifications dans l’école. Il est prévu que la crèche occupe l’aile actuellement dédiée aux classes de maternelles. On peut imaginer que ces dernières aillent là où sont les primaires qui déménageraient alors peut-être au-dessus des locaux du COF." Tout cela pourra être rediscuté si le dossier amaytois obtient les faveurs du Plan cigogne +5 200. Les autorités locales ont, en tout cas, bon espoir, Amay faisant partie des communes considérées comme prioritaires en raison de son faible taux de couverture dans l’accueil de la petite enfance.