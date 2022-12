Les rues de l'Arbois, des Trois Soeurs et la place Rome, à Amay, seront refaites l'an prochain

Les élus amaytois avaient également à approuver le plan d’investissements 2022-2024 lié au PIC (plan d’investissement communal relatif à l’entretien et à la rénovation des voiries) et au PIMACI (plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité pour des projets dans lesquels la mobilité des piétons et des cyclistes est prise en compte). Dans son cartable d’échevine des Travaux, cette fois, Stéphanie Caprasse (Écolo) a présenté les fiches voiries retenues. C’est notamment le cas de la rue de L’Arbois promise à une amélioration et à l’égouttage pour un montant total de 554 892 € avec une intervention de la SPGE et un subside PIC laissant une part communale de 140 560 €. Autre dossier retenu, celui de la réfection de la rue des Trois Sœurs pour un montant de 996 000 € avec là, une part communale à assumer de 404 490 € après intervention de la SPGE et du subside PIC. Enfin, et là, cela s’envisage dans le cadre d’un subside PIMACI, la place Gustave Rome est visée par un projet de réfection avec, en bonus, l’aménagement d’un parking côté rue Ponthière. L’évaluation budgétaire s’élève à 1 212 500 € avec une part communale de 530 500 €. Au total, ces projets s’élèvent donc à 2,7 millions d’euros (TVAC). "On s’en réjouit, mais avec une inquiétude sur les délais de réalisation, a commenté Marc Delizée sur les bancs de l’opposition socialiste. Au mieux, ce ne sera pas avant 2024-2025 et l’enveloppe sera alors sans doute insuffisante avec l’augmentation des coûts. Peut-être sera-t-on obligé de revoir le programme en sacrifiant un des trois dossiers."