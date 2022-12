CPAS: ce PST tant attendu

Les élus de la Commune et du CPAS d’Amay ont profité de cette dernière de l’exercice 2022 pour tenir séance ensemble. L’occasion pour le président Éric Englebert (Écolo) de saluer le travail abattu par le personnel de l’action sociale sur la crise de l’énergie (après celles du Covid et de l’accueil d’une cinquantaine de réfugiés ukrainiens) en synergie étroite avec divers services de la Commune. " Malgré ces crises, certaines choses ont pu être mises en place sous la houlette de notre nouveau président et du nouveau directeur général (NDLR: Stéphane Riga), salue pour sa part Nadya Morcimen (PS). Tout ne va pas si mal, mais nous pourrions faire beaucoup plus encore. " Et de réclamer le Plan stratégique transversal (PST) attendu depuis 2019 et que les autorités communales appellent également de leurs vœux. " Toutes les conditions seront alors réunies pour avoir un PST commun et renforcer ainsi nos synergies " , se réjouit le bourgmestre Jean-Michel Javaux.