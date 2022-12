Budget 2023: 8,9 millions d’euros de projets à concrétiser… si possible

C’est à un exercice compliqué par les charges qui pèsent toujours plus sur les épaules des pouvoirs locaux (par exemple, la dotation à la zone de secours Hemeco dérape totalement avec une augmentation de plus de 30% !), que l’échevine Corinne Borgnet (Écolo) et le service des finances amaytoises se sont adonnés pour boucler le budget 2023. Côté chiffres "bruts", il prévoit, à l’ordinaire, un boni de 357 973 € à l’exercice propre et de 571 760 € au global. Et du côté de l’extraordinaire, un mali de 928 670 € à l’exercice propre et un résultat global à l’équilibre. Et l’échevine de conclure que "le projet de budget 2023 est maintenu en équilibre grâce à l’injection de la tranche d’aide Oxygène 2023 estimée à 1 008 055 €. Cet apport nous permet d’assurer le bon fonctionnement de l’administration dans un contexte difficile et pesant. La programmation extraordinaire contenue tient compte de nos moyens et de la maîtrise de la dette".