Jules & Jo, tendres et facétieux

Au centre culturel d’Amay, vendredi, avec son nouveau projet musical "Chaise de jardin", le duo a franchi la frontière qui sépare le réel d’un imaginaire loufoque un chouïa décalé. "Trampoline" ouvre le set après une chansonnette entièrement dédiée au "public sublime d’Amay" en accord parfait avec une soirée attendue jouissive.

Poésie surréaliste à écouter pour les mots qui creusent leur sillon dans la matière d’un quotidien anodin, les textes proposent malgré tout une réflexion en décalage avec un monde qui fait mal, un monde devenu fou. Les chansons, ici abordées dans le non-sens d’une réalité inspirée de la vie, apportent leur lot de surprises qui dessinent la ligne de force d’un concert qui fait du bien au moral. Et pourtant, tout n’est pas que bouffonnerie dans le jeu de Julie Legait et Matthias Billard. S’y mêle aussi la douce folie de deux artistes entièrement acquis à la cause. Celle d’un art qui, pour brouiller les pistes, s’attache aux choses simples de la vie pour en restituer le sens le plus abordable. C’est-à-dire, celui qui reste à hauteur de l’homme ou de la femme que nous sommes au quotidien.

"Pompom" en est un bel exemple avec des paroles qui veulent montrer le côté injuste de l’existence qui parfois ne se joue qu’au fait du hasard. Comique de situation, gestuelle bouffonne font le reste au fil des différents titres, "des petits chemins de réponse", plus déjantés les uns que les autres avec une densité sonore apportée par une instrumentalisation audacieuse. Laquelle compose avec accordéon, flûte, percussions et guitare en même temps que d’autres objets détournés. "Bocal", titre à comprendre dans le sens large qu’en donne le duo qui prône la liberté avant tout, reste dans cet esprit de douce contestation.

"Et surtout, n’oubliez pas de rester fou !" chanté dans un micro en plastique rose pendant que la cadence est frappée sur un bidon pourrait d’ailleurs résumer ici l’entièreté du concert avec en final, quelques phrases bien senties pour repartir de ce concert plus boosté que jamais.